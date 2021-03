Ziekenhuis in Dendermonde gaat meer testen na tijdelijke opnamestop: “We willen niet meer in hetzelfde straatje terechtkomen”

De precieze reden waarom het ziekenhuis drie uitbraken kreeg op korte tijd, weet van Van den Hauwe niet: “De oorzaak is niet met zekerheid kunnen achterhaald worden. Wel is het zo dat de regio rond Dendermonde een van de hotspots is in gans Vlaanderen, dus vermoeden we dat de besmettingen op die manier het ziekenhuis binnengekomen zijn, en zo voor die interne uitbraken gezorgd heeft.”

Het ziekenhuis heeft naar aanleiding van de uitbraken ook twee keer een brede screening gedaan bij alle medewerkers. “Die positieve resultaten lagen eigenlijk een stuk lager in vergelijking met die in de algemene bevolking van Dendermonde. Dat toont toch aan dat de algemene maatregelen die we hanteren in het ziekenhuis afdoende zijn”, zegt Van den Hauwe.