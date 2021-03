11 luxewagens en 140.000 euro in beslag genomen in Limburgs witwasdossier

Bij deze huiszoekingen gaat het om twee bendes, die wel een link met mekaar hebben. Pieter Strauven van het parket Limburg legt uit hoe ze te werk gingen: "Wat we denken dat men probeerde te doen is die luxevoertuigen laten leasen door een schijnvennootschap. Aan het roer van die vennootschap staat een stroman die op papier zaakvoerder is, maar die eigenlijk niet goed weet wat het reilen en zeilen van die vennootschap is. Na levering zouden die geleasede luxevoertuigen verduisterd worden."

Bij de politieactie van vandaag zijn 17 mensen gearresteerd, er is 140.000 euro cash in beslag genomen en ook 11 luxewagens. Vandaag en morgen zullen de arrestanten bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid. Die zal later beslissen of ze aangehouden worden. Het gaat om twee verschillende bendes maar er is wel een link tussen beide.