Duizenden gezinnen en bedrijven zonder elektriciteit na tweede stroomonderbreking in Maasmechelen

"De stroomonderbrekgin van gisteravond was nog groter dan die van 's middags", zegt Bart Wouters van Fluvius. 5.000 tot 10.000 gezinnen en bedrijven zaten zonder stroom. "We hebben dan opnieuw overgeschakeld, op weer een andere reservekabel, en toen was het euvel hersteld. We gaan nu onderzoeken hoe de storing ontstaan is. Dat is nog niet duidelijk. Maar het is zeker toeval dat er na de eerste panne enkele uren later opnieuw een storing was, maar met de reservekabel. Voor vandaag, dinsdag, verwachten we geen nieuwe problemen", zegt Bart Wouters nog.