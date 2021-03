Zomeropera Alden Biesen pakt uit met ‘Casa Ricordi’

Zoals elke voorstelling van Zomeropera Alden Biesen, krijgt ook dit concert een mooi verhaal. "We hebben gezocht naar een concept dat dichtbij ons opera-DNA blijft, maar we wisten natuurlijk ook dat een full stage opera in de huidige omstandigheden niet mogelijk is", vertelt Cuyvers. "Zo zijn we beland bij Giovanni Ricordi, een goede vriend van de grote Italiaanse operacomponisten. Hij heeft hen destijds enorm geholpen via zijn drukkerij en uitgeverij."