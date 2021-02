Amerikaanse stam Cherokee wil dat Jeep de naam niet langer gebruikt

Het hoofd van de Cherokee-stam, Chuch Hoskin Jr., liet verstaan dat ze "niet vereerd zijn door de naam Cherokee op een auto gekleefd te zien, hoewel het goedbedoeld zal zijn". Het moederbedrijf van Jeep, de Stellantis-groep, is intussen al op de hoogte gebracht, maar wil voorlopig niet reageren. In 1974 werd de Cherokee-benaming geïntroduceerd voor het jeepmodel.

"De beste manier om ons te eren, is door meer te weten te komen over onze rol in dit land, onze geschiedenis, onze cultuur en onze taal en door een constructieve dialoog met ons te vormen", voegde Hoskin Jr. er aan toe.

Recent hebben een Amerikaans footballteam, de Washington Redskins, en een honkbalteam, de Cleveland Indians, hun naam en logo onder druk veranderd. Ook over de Belgische voetbalclub AA Gent was er al ophef in de Verenigde Staten. De Buffalo's, hun bijnaam, hebben een Indiaan als logo.