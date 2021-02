BEKIJK - Bij Balthazar op set  livesessie bij nieuwe plaat "Sand": "Corona was tijdens opnames onze zesde muzikant"

De Belgische groep Balthazar brengt vandaag hun vijfde plaat uit, "Sand". Een album dat door de coronacrisis verschillende keren werd uitgesteld. Daarbij hoort ook een visuele opname van de nieuwe nummers, omdat een uitgebreide tournee nog niet meteen mogelijk is. Die concerten komen er wel in het najaar, als de omstandigheden het dan toelaten. Maar voorlopig moeten de fans het stellen met de plaat zelf, en een livesessie, opgenomen in een kasteel in Drogenbos. De eerste keer in een volledig jaar tijd dat de vijf groepsleden van Balthazar opnieuw samen muziek konden spelen. VRT NWS was erbij achter de schermen.