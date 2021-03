Beek in Borgloon zal weer natuurlijk kronkelen: "We willen de verdroging tegengaan"

Er is de laatste tijd veel te doen rond verdroging. In Gors-Opleeuw zijn daarom werken aan de gang die aantonen hoe er water kan gebufferd worden. Zo krijgt de Sint-Annabeek haar natuurlijke loop terug. “Doordat we de beek kromtrekken, zal dat water veel trager afstromen en zo krijgt het de kans om meer in de ondergrond door te dringen”, vertelt Juul Adriaens van de Vlaamse landmaatschappij. “De grond kan op die manier natter worden en de verdroging tegengaan.”