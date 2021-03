Beken in Maarkedal vervuild met meer dan 100.000 liter vloeibare mest: "Een milieuramp is maar net vermeden”

Na een melding van de boer zelf, kwamen de bevoegde instanties snel ter plaatse. “De landbouwer heeft gelukkig snel gereageerd. Er is snel een dam in de Maria-Borrebeek aangebracht, waardoor de mest eigenlijk niet verder in de waterloop terecht is kunnen komen”, klinkt het bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Volgens de VMM valt de milieuschade voorlopig nog mee: “De landbouwer is de mest ook meteen zelf beginnen opzuigen, waardoor een milieuramp net is vermeden. En uit de eerste meetresultaten die we hebben, blijkt dat de impact op het milieu beperkt is gebleven.”