Zoon van epidemioloog Pierre Van Damme organiseert eind juni "Bevrijdingsfeest": "Al pittige discussies over gevoerd"

"In de communicatie is nu vooral de boodschap om vol te houden belangrijk en die proberen ook zij mee te geven: nu goed volhouden om dan hopelijk in juni iets te kunnen doen. Dat is geen gemakkelijke boodschap om aan jongeren te geven, maar het is voor een stuk dezelfde boodschap die wij als experten geven. Hopelijk gaan we tegen juni massaal vaccineren, desnoods dag en nacht. Als we dat in mei en juni kunnen doen, dan zou de timing van het festival zo slecht nog niet zijn, maar ik wil er niet op vooruit lopen."