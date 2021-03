Bijna alle Limburgse vaccinatiecentra zijn gestart: "Er gaan geen spuitjes verloren"

In Genk kwamen 80 van de 300 mensen maandag niet opdagen. "Dat ging om diverse redenen", zegt Kaat Ieven. "Sommige waren al gevaccineerd in het ziekenhuis of woonzorgcentrum, andere zaten in quarantaine. Daarom hebben we 80 nieuwe mensen opgebeld, zodat alle 300 spuitjes gezet konden worden."

Ook in Maasmechelen stelde zich hetzelfde probleem: "We hebben wat ICT-problemen gehad om de uitnodigingen bij de mensen te krijgen", zegt centrumverantwoordelijke Eric Eurlings. "Daardoor hebben we heel veel moeten rondbellen, maar uiteindelijk hebben we alle 100 spuitjes kunnen zetten."

In Maaseik, Houthalen-Helchteren en Sint-Truiden ging alles vlot. En ook in de centra waar vorige week werd gestart, kwam iedereen opdagen.