Brugge laat digitale 3D-kopie van de stad maken om verkeerswijzigingen te simuleren

Voor veranderingen in het verkeer is zo'n digitale kopie nuttig. "Om de mobiliteit te verbeteren onderbreken we soms het verkeer in een bepaalde straat. Zo'n knip zorgt ervoor dat het verkeer andere wegen gebruikt. En dat kan voor nog grotere problemen elders zorgen. Met die digitale kopie kunnen we uittesten naar waar het verkeer gaat op het moment van de knip. Nu moeten we dat eerst in het echt uitproberen. Dat kost veel tijd en soms moet de ingreep bijgestuurd of herzien worden. Dankzij de digitale kopie is dat allemaal niet nodig."