Brussels Parlement wil Park van Laken openstellen: "Er is te weinig groene ruimte in Brussel"

Terwijl de Brusselse bevolking snakt naar meer groen, is het Park van Laken met zijn 186 hectare niet toegankelijk. Volgens Hilde Sabbe (one.brussels) wordt dat in coronatijden pijnlijk duidelijk. "Er is een groot gebrek aan buitenruimte voor Brusselaars. Ze hebben te weinig publiek groen om in te ontspannen", zegt ze. "Terwijl er in Laken een grote groene long ligt achter de paleismuren, die we kunnen openstellen voor het publiek", verklaart Sabbe.