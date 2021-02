Buiten veel beter dan binnen, "maar virus kan zich in de juiste omstandigheden overal verspreiden"

Is het dan perfect veilig om die bubbel van 4 te verdubbelen naar een bubbel van 8? Want volgens een studie van het Center for Nature en Health aan de universiteit van Californië gebeurt 1 op de 10 besmettingen buiten.

"Het is moeilijk om daar een getal op te plakken, maar dat cijfer is wel volgens verwachtingen", klinkt het bij professor Callens. "Maar alles hangt ook af van de omstandigheden. Met 8 gaan wandelen in een park zal veiliger zijn dan met 8 rond een tafel te zitten met veel drank en eten."