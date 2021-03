Buitenlandse studenten UGent klussen bij in de Gentse Haven om rond te komen

Eén van de bewuste studenten is James, een 32-jarige man uit het Oost-Afrikaanse Kenia. Momenteel is hij bezig aan zijn laatste jaar van de internationale opleiding ‘Master of Science in Rural Development’. “Het is geen werk in mijn expertiseveld, maar een inkomen is een inkomen. Ik voel mij er goed bij", zegt hij. "In mijn thuisland was ik zes jaar werkloos en moest ik het doen met vrijwilligerswerk. Bij Katoen Natie kreeg ik meteen de kans om wat extra geld te verdienen. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor.”