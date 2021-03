Burgemeesters Denderstreek slaan de handen in elkaar om vechtpartijen aan stations te vermijden

Omdat de burgemeesters willen dat het stopt, slaan ze nu de handen in elkaar. “We hebben nog geen erg concrete plannen, maar we zijn wel in overleg met elkaar”, gaat D’Haese verder. “Er is nu een verhoogde politiewaakzaamheid in de stationsbuurt. Hopelijk kan dat al iets doen. Vechten is nooit ok, en de situatie is extra dubieus in deze coronatijd. Je ziet mensen met 15 tot 20 op straat komen om te vechten, terwijl je eigenlijk niet eens met meer dan 4 op straat mag komen.”