Busmaatschappij uit Menen opgelucht na versoepelingen klasuitstappen: "Wij zijn er klaar voor"

“Klassieke schoolreizen gaan over het algemeen naar pret- of dierenparken", vertelt Herman. "De pretparken zijn momenteel nog gesloten, maar dierenparken kunnen zeker en vast. Ook de musea zijn open. In het kader van een schoolproject of –opdracht zal dat zeker mogelijk zijn.” De busfirma Herman & Vandamme is ervan overtuigd dat de scholen hen wel zullen vinden voor een klasuitstap, omdat het openbaar vervoer nog geen optie is. “Misschien gaan we iets kleins rondsturen, maar we hebben natuurlijk ook onze vaste klanten. Uiteraard is iedereen welkom.”