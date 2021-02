Dagrecord derde dag op rij gebroken: al 16,5 graden in Ukkel

In Ukkel is het vanmiddag al 16,5 graden. Het temperatuurdagrecord is daarmee voor de derde dag op rij gebroken en dat is heel uitzonderlijk. De definitieve waarde voor vandaag zal eind deze namiddag bekend zijn. Ook gisteren was het in Ukkel al 16,6 graden. Zondag werd er zelfs 17,9 graden gemeten.