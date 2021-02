Gesloten envelop VRT met verklaringen actrices mag definitief dicht blijven: Bart De Pauw gaat niet in beroep

Nu Bart De Pauw niet in beroep gaat tegen de beslissing, kan overmorgen bepaald worden wanneer het eigenlijke proces De Pauw behandeld wordt. De Pauw moet er zich verantwoorden voor belaging en elektronische overlast tegen 13 vrouwen. De advocaten van De Pauw bereiden zich daar nu op voor en zijn naar eigen zeggen zelfzeker, ondanks de definitief gesloten envelop. “Zoals we al herhaaldelijk hebben aangegeven, hebben we heel veel te vertellen en dat zal dan ook gebeuren waar het hoort, in de rechtszaal", zegt advocaat John Maes. "Overigens beschikken we over belangrijke aanknopingspunten die ons toelaten om bepaalde zaken in de gesloten

omslagen toch nog te kunnen reconstrueren. Wij kunnen onze pleidooien dus ook zonder die omslagen goed voorbereiden", aldus Maes. Voor de volledigheid, wie de envelop wél kon inkijken is de onderzoeksrechter die het onderzoek naar Bart de Pauw gevoerd heeft. Op basis daarvan heeft hij actrices Liesa Naert e nMaaike Cafmeyer ondervraagd. Die verhoren zitten wél in het strafdossier.