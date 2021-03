Deze zomer kan je weer fietsen langs de Eddy Merckx route

Al bijna 20 jaar lang is er een Eddy Merckx fietsroute van ongeveer 70 km doorheen Vlaams-Brabant. De borden die de route aangeven, werden onlangs weggehaald omdat het parcours onderdeel werd van het fietsknooppuntennetwerk. Dat lokte heel wat reactie uit, vooral in Meise waar Merckx woont. Miel De Boeck (op de foto) stippelde de route nog mee uit. Hij is nu gemeenteraadslid van Meise en kon die verandering niet zomaar laten gebeuren. “Wij zijn fier dat Eddy Merckx in onze gemeente woont. Hij is hier ereburger en we hebben ook een monument voor hem opgericht. Nu gaat die fietsroute ineens op in een anonieme fietsknooppuntennetwerk."