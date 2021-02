BEKIJK - "Schouder aan schouder tegen fascisme": woede om Erdogan-vertrouweling als nieuwe rector in Istanbul

In de Turkse stad Istanbul wordt al zeven weken geprotesteerd tegen de nieuwe rector van de Bogazici Universiteit. Die is aangesteld door president Recep Tayyip Erdogan en was kandidaat-parlementslid voor zijn conservatieve AK-partij. De LGBTQ-studentenclub moest al de deuren sluiten en studenten en professoren vrezen nog meer politieke inmenging. "Terzake" doet het relaas in bovenstaande reportage.