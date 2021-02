Nieuw coronasneltestcentrum in Deinze voor leerlingen en leerkrachten: "We willen corona-uitbraken in scholen vermijden"

Wie in contact kwam met een hoogrisicopatient moet zich op twee verschillende momenten laten testen. Volgens Grietje Vanheule gebeurt dat in het testcentrum op dezelfde manier. "Het is een CLB-arts die beslist of de leerlingen en leerkrachten getest moeten worden met een sneltest of een PCR-test. Een sneltest gebeurt met een wisser in keel en neus, een PCR-test gaat dieper in de neus en keel. Een sneltest toont aan of je besmettelijk bent of niet. Je kan wel niet weten of er nog een virale lading is. Is de test negatief dan is er nog altijd geen garantie en daarom wordt er op dag zeven een PCR-test uitgevoerd. Is die negatief dan kan je uit quarantaine, anders is het een isolatie."

Voor scholen is het belangrijk dat een dergelijk centrum is ingericht. Zo hopen ze om zo snel mogelijk eventuele besmettingshaarden te detecteren en te kunnen opvolgen.