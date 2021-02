Frederik De Swaef wordt co-hoofdredacteur bij Gazet van Antwerpen

"Wat er echt leeft in Vlaanderen kom je het best te weten via het regionieuws. We hebben op dat vlak in ons land een rijke journalistieke traditie die door de digitalisering ongezien veel nieuwe mogelijkheden heeft gekregen", zegt De Swaef.

"Ik ben dan ook fier dat ik samen met Kris een van de oudste kranten van ons land mag leiden. Gazet van Antwerpen is al 130 jaar nummer 1 in de harten van de Antwerpenaren. Nu ook in mijn hart. Van het mooiste dorp in de Kempen over Mechelen tot in 't stad: de Antwerpenaar zal ook de komende 130 jaar kunnen rekenen op de Gazet, op welke manier hij het nieuws uit de grootste provincie van Vlaanderen ook wil volgen."