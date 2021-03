Gemeente Gavere investeert in nieuwe gebouwen voor 2 voetbalclubs: “We hadden het moeilijk om onze spelers een kleedkamer te bezorgen”

De gemeente Gavere investeert in nieuwe gebouwen voor 2 voetbalploegen. De clubs hadden te weinig kleedkamers voor de voetballers. Zo krijgt KSC Dikkelvenne 6 bijkomende kleedkamers met een ontvangstruimte voor bezoekende ploegen. “Het is een mooi gebaar van de gemeente dat ze in coronatijden investeren in onze voetbalclubs”, zegt Geert Gevaert van de voetbalclub.