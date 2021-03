Burgemeesters zullen makkelijker verdachte bedrijven kunnen screenen

Sommige gemeenten zoals Genk hebben al strenge regels voor de toekenning van een vergunning voor een nachtwinkel, maar dat is niet overal in Limburg het geval. Met de nieuwe wet zal het makkelijker worden verdachte bedrijven te controleren. "Vooral in de grensstreek zien we heel goed dat men drugsgeld witwast via de wassalons, tankstations of carwashes", zucht burgemeester Marino Keulen (Open VLD) uit Lanaken. "Zo ontregel je de economie. Als we meer te weten kunnen komen over investeerders, kunnen we dat soort zaken vermijden in onze gemeenten."