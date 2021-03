Gemeenteraadsleden Vilvoorde gaan inwoners overtuigen om zich te laten vaccineren

"Vilvoorde is een heel diverse stad met meer dan 125 nationaliteiten," vertelt schepen Moad El Boudaati. "De burgemeester heeft een oproep gedaan om over de partijgrenzen heen, samen de boodschap uit te sturen dat het belangrijk is om je te laten vaccineren. We merken dat mensen die geen Nederlands spreken of die geen toegang hebben tot sociale media, moeilijk te bereiken zijn. En daarom willen we dit soort vaccinatiecampagne opzetten."