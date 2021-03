Gents bedrijf ontwikkelt preventieve coronatest: “We zien wie het virus heeft nog voor die zich ziek voelt”

Vanaf volgende week wil het bedrijf de test echt in omloop brengen. “We hebben samen met de universiteit van Gent bekeken of het haalbaar is om de test in de praktijk te kunnen brengen. We bekeken bijvoorbeeld of zoiets te organiseren valt en of er niet te veel nadelen zijn. Dat is niet het geval. Dus vanaf volgende week kunnen organisaties ons aanschrijven als ze willen deelnemen. Het bedrijf waar ons pilootproject liep, is alvast enthousiast."