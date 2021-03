Hasselts taxibedrijf start met 'Vlaamse Uber': "Om concurrentie aan te gaan met straattaxi's"

"Op dit moment doen er al zo'n 150 bedrijven mee", vertelt initiatiefnemer Gwen Reynders van Hasseltse Gele Taxi. "We lanceren de app dus in heel Vlaanderen. Iedereen die de juiste vergunning heeft (om als taxibedrijf een dergelijke dienst te leveren, heb je een andere taxivergunning nodig, nvdr.), kan deelnemen."

Het systeem is volgens Reynders voordelig zowel voor de chauffeur als voor de gebruiker. "In het vorige systeem reed je als chauffeur met een klant van Hasselt naar Genk, en reed je met een lege taxi terug. In Genk heeft een Hasseltse taxi namelijk geen klantenbestand. Maar door onze krachten te bundelen, is dat nu anders en rijd je als taxichauffeur ook weer met een klant terug naar Hasselt. Als taxibedrijf maak je dus alleen maar winst, waardoor je een rit goedkoper kan maken. Dat is dan weer goed nieuws voor de klant."

Met het nieuwe systeem wil Reynders zich wapenen tegen grotere platformen zoals Uber, dat vorig jaar in ons land is neergestreken. "Want vorig jaar paste de stad Hasselt nog het taxireglement aan, om straattaxi's zoals Uber een kans te geven", zegt Reynders. "We willen voor concurrentie zorgen, en de uiteindelijke vestiging van Uber in steden zoals Hasselt wat tegenhouden. De bedoeling van deze app is dus taxi's verenigen en tegenwerk bieden", besluit Gwen Reynders.