Heringerichte vijver wordt paaiplaats voor vissen in Meerhout

In Meerhout is de 'vijver van Jefke' helemaal heringericht. Dat is een vijver aan het Natuurpuntbezoekerscentrum Grote Netewoud. In de vijver kwamen 2 open aansluitingen met de Grote Nete. Hierdoor kan de vijver niet meer droogvallen en hebben vissen vrije doorgang. Marc Verachtert van Natuur en Bos zegt dat vissen ook kunnen paaien in de vijver. "De bedoeling was dat vissen die aansluitingen zouden gebruiken om zich voort te planten. Voorlopig zijn we ook in ons opzet geslaagd. We zien bijvoorbeeld dat de kwabaal zich voortplant in de heringerichte vijver. Daar zijn we zeer blij om want de kwabaal is toch een zeldzame vissoort in Vlaanderen."

Voor dit project werkt Natuurpunt samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). INBO heeft fuiken op maat gemaakt om de vissen te kunnen onderscheppen wanneer ze door de buizen zwemmen. Een team van vrijwilligers controleerde die fuiken 3 keer per week. INBO registreerde de gegevens van de gevangen vissen. Na de registratie mochten de dieren hun tocht verderzetten.

Volgens Verachtert dankt de 'vijver van Jefke' die naam aan de molenaar die in de jaren '60 van de vorige eeuw aan de vijver woonde. "Jefke was de laatste molenaar die in Meerhout leefde. Hij had bovenstrooms een bufferbekken waarmee hij het water ophield bij hoogtij. Bij laag water liet hij het dan weer wegstromen, maar dan kon hij het nog wel gebruiken om te malen."