Vaccineren zorgt voor medisch afval: "Het moet niet alleen verwerkt worden, maar ook beveiligd tegen diefstal"

Dat afval bestaat onder meer uit gebruikte naalden, lege ampullen of rubberen handschoenen. Omdat een deel van dat afval gevaarlijk is, moet het voorzichtig worden behandeld. "Er moeten bepaalde procedures gevolgd worden: we verzamelen per lijn alles in kleine containers, en op het einde van de dag gaat alles in een grote grote container geplaatst", legt Bram verhaeghe van VAXPO uit.



"Die containers zijn specaal bestemd voor gevaarlijk medisch afval. We willen zeker prikincidenten vermijden", zegt Verhaeghe. "Maar die containers op zich moeten ook beveiligd worden. In het verleden zijn zulke containers al gestolen. We willen niet dat de restproducten op de zwarte markt belanden."

De grote containers worden uiteindelijk opgehaald en verwerkt door de afvalintercommunale IMOG.