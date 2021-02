Hoe een eencellige slijmzwam zonder hersenen zich herinnert waar er voedselbronnen zijn

"Het is erg opwindend als een project zich ontwikkelt uit een eenvoudige experimentele waarneming", zei Karen Alim. "We volgden de migratie en het voedingsproces van het organisme en namen een duidelijke afdruk waar van een voedselbron in het patroon van dikkere en dunnere buisjes van het netwerk, nog lang na het opnemen van het voedsel. Gelet op de zeer dynamische reorganisatie van het netwerk van P. polycephalum, leidde het feit dat de afdruk zeer persistent was, tot het idee dat de opbouw van het netwerk zelf kon dienen als een herinnering aan het verleden. Maar we moesten eerst nog het mechanisme achter de vorming van de afdruk verklaren."

Alim is een van de auteurs van de nieuwe studie, professor in de theorie van biologische netwerken aan de TUM en het hoofd van de onderzoeksgroep Biologische Physik und Morphogenese aan het MPIDS in Göttingen.

Om uit te zoeken hoe de afdruk tot stand kwam, combineerden de onderzoekers microscopische waarnemingen van de aanpassing van het netwerk van buizen met theoretische modellen. Een ontmoeting met voedsel bleek te maken dat er een chemische stof werd vrijgegeven, die van de plaats waar het voedsel gevonden werd door het organisme trok en die de buisjes in het netwerk zacht maakte. Dat maakte dan weer dat het hele organisme zijn migratie heroriënteerde naar het voedsel.

"Het geleidelijke verzachten van de buisjes is waar de bestaande afdrukken van eerdere voedselbronnen een rol gaan spelen en waar informatie opgeslagen en weer opgehaald wordt", zei Mirna Kramar van het MPIDS, de eerste auteur van de studie.

"Eerdere opnames van voedsel zijn ingebed in de hiërarchie van de diameters van de buisjes, meer bepaald in de rangschikking van dikke en dunne buisjes in het netwerk. Voor de weekmakende chemische stof die nu vervoerd wordt, werken de dikke buisjes in het netwerk als snelwegen in verkeersnetwerken en ze maken een snelle verspreiding doorheen het hele organisme mogelijk. Eerdere ontmoetingen die ingebed zijn in de opbouw van het netwerk wegen zo op de beslissing over de toekomstige richting van de migratie."