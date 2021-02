Onschendbaarheid Catalaanse ex-premier Puigdemont mag opgeheven worden, zegt commissie Europees Parlement

Met 15 stemmen voor, 8 tegen en 2 onthoudingen gaat de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement ermee akkoord dat de onschendbaarheid van drie Catalaanse Europese Parlementsleden wordt opgeheven: Carles Puigdemont, Toni Comín en Clara Ponsatí.

Puigdemont was tot eind oktober 2017 minister-president van de Catalaanse regering, Comín en Ponsatí waren beiden minister. De drie politici ontvluchtten Spanje nadat de Spaanse regering de Catalaanse regering had afgezet, wegens het houden van een verboden referendum over onafhankelijkheid en het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid in het Catalaanse parlement. De drie Catalaanse politici zitten momenteel in het Europees Parlement.