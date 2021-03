Kortrijk plant eerste ‘wonderwoudje’ in Vlaanderen: "Meer biodiversiteit voor een betere luchtkwaliteit"

In Kortrijk is dinsdagmiddag het eerste "wonderwoudje" aangeplant. Onder begeleiding van BOS+ wordt een grasveld in de wijk Pius X omgetoverd tot een groene oase met bomen, struiken, bloemenweides en zelfs een buitenklasje. "Door meer groen te voorzien, willen we een betere luchtkwaliteit krijgen en spelen in de natuur mogelijk maken", zegt schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn (SP.A).