Limburgse familiebedrijven trotseren vlotter de coronacrisis: “Mensen uit je familie kunnen je een duwtje geven”

Voka wil dat familiebedrijven hun ervaring en kracht nog beter delen met elkaar. Het nieuwe begeleidingstraject "het blijft in de familie", zet daarom enkele familiebedrijven bij elkaar. Valerie Haesendonckx, zaakvoerder van Sleep Design is één van de deelnemers. “Wij doen aanwervingen van personeel altijd op dezelfde manier. Maar door eens naar andere bedrijven te luisteren, merk je dat er nog andere manieren zijn”, vertelt ze. “Een familiebedrijf is helemaal anders dan een gewoon bedrijf. Daar zit veel emotie in, we werken vooral op basis van een buikgevoel.”