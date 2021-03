Materiaalhok speelpleinwerking Zoeber in Hooglede brandt uit: "Alles wijst op brandstichting"

Amper een week na de opening van het vernieuwde park Zoeber brak er maandagavond rond 19.30 uur brand uit in het materiaalhok van de speelpleinwerking, dat op hetzelfde domein gevestigd is. De brand werd snel opgemerkt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de houten opbergplaats in vlammen opging. "Jammer voor het waardevolle materiaal, zoals autobanden, sjorpalen en gocarts, dat de speelpleinwerking daar opbergde", klinkt het.

