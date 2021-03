Mechelen onderzoekt of een stuk N16 ook kan worden gebruikt door fietsers en wandelaars

De stad Mechelen laat onderzoeken of ze het gedeelte van de N16 tussen het kruispunt aan het geplande winkelcomplex Malinas en de Antwerpsepoort ook kunnen gebruiken voor zwakke weggebruikers. Om de leefbaarheid te verhogen, wil de stad meer inzetten op wegen die niet alleen door auto's en vrachtwagens worden gebruikt. "De studie is onder meer bedoeld om na te gaan of het verkeer langs andere wegen kan, zonder daar voor overlast te zorgen", zegt schepen Vicky Vanmarcke (Open VLD). "We verwachten de resultaten van het onderzoek in augustus."



Het onderzoek zal ook meer duidelijkheid brengen voor de buurt. Daar vrezen sommige bewoners onder meer dat de Battelsesteenweg, een kleine straat met een grote school erin, zal dichtslibben.