Te hoge CO-waarden bij T&A in Geel: 36 personeelsleden naar het ziekenhuis

Het bedrijf werd ontruimd. Een zestigtal arbeiders werd gecontroleerd op CO. Ze moesten een blaasproef afleggen. Als de waarde te hoog was, werden ze overgebracht naar het ziekenhuis. Daar volgde dan een bloedproef. In totaal zijn 36 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de hoge CO-concentratie wordt verder onderzocht. Mogelijk heeft een heftruck de CO veroorzaakt. Het bedrijf wordt nu verlucht.