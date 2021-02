Volk of niet, ook nu zorgen moeder en dochter voor piekfijne Duitse militaire begraafplaats in Langemark

De man van Christina Louwyck werkte al meer dan 40 jaar vrijwillig op de begraafplaats. "Van zodra hij boven de machine kon kijken, maaide hij met zijn pa het gras af", vertelt Christina. "Hij deed tot drie keer per dag een toertje op de begraafplaats, om te kijken of alles in orde was. Elke dag, jaar in, jaar uit. We gingen nooit op reis, zelfs geen twee dagen. Op onze trouwdag kneep hij er 's avonds even tussenuit om de begraafplaats af te sluiten.

Shana is 27 jaar en zet het werk van haar vader met plezier verder. "Ik doe dit voor papa", zegt ze. "Hij heeft het nooit moeten vragen. Hij wist dat ik dit zou doen." Dat er bijna geen volk is in deze coronatijden, maakt haar weinig uit. "De begraafplaats moet netjes blijven. En wij helpen daar aan mee, zolang we kunnen."