Natuur en Bos roept op om geen hondenpoepzakjes achter te laten in de natuur: "We zien dat meer en meer"

Sinds de coronacrisis is het druk in de natuurgebieden. Veel mensen trekken erop uit en gaan wandelen, vaak met de hond. Opvallend is dat veel mensen wel moeite doen om de uitwerpselen van hun dieren in een zakje te doen, maar dat zakje dan toch achterlaten in de natuur. De oproep van het Agentschap voor Natuur en Bos om zowel hondendrollen als de zakjes op te ruimen, komt er na klachten over hondendrollen in de bossen en de duinen. “De hondenpoep zorgt voor ergernissen bij andere bezoekers", vertelt Klaar Meulebroek van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Zeker wanneer ze dat hondenpoepzakje terug in de natuur werpen. Dat is een probleem dat we meer en meer opmerken.”