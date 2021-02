Nederland versoepelt lockdown lichtjes: "Weloverwogen, maar het blijft een risico"

De samenleving heeft uitzicht op perspectief, maar nu zitten we nog in een lastige periode, zei de Nederlandse premier, "met een derde golf die volgens deskundigen onvermijdelijk is."

"Dat is één realiteit, maar er is ook een andere realiteit. Hoe langer de crisis duurt, hoe lastiger het ons valt", zei Rutte. "We zijn het allemaal aardig zat aan het worden. Sociale, economische en psychische gevolgen tellen op. Het schuurt, het knelt, het piept en het kraakt."

Daarom is de Nederlandse regering van oordeel dat een fase zijn is aangebroken waarin ze bereid is om een klein beetje risico te nemen. "Weloverwogen, maar het blijft een risico, met de Britse variant in het achterhoofd."