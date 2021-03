Netwerk voor Natuuronderzoek in Limburg bestaat 30 jaar: "Dankzij Limburggevoel is hele provincie in kaart gebracht"

Het Netwerk voor Natuuronderzoek in Limburg is een uitgebreid netwerk. Meer dan 400 vrijwilligers trekken er jaar in jaar op uit om alle mogelijke planten, vogels, insecten en paddenstoelen nauwgezet in kaart te brengen. Vogelkenner Jan Stevens uit Alken was er al in 1991 bij. "Dat is buiten zijn, de natuur ervaren. Bij ons is dat een knop die altijd aanstaat. En het is nog nuttig ook. Want door soorten goed in kaart te brengen, kunnen er gericht maatregelen genomen om die soorten beter te beschermen."