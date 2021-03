Nog geen besluit over herinrichting rotonde aan Gent Dampoort: “Mijn voorkeur is een tunnel”, zegt burgemeester De Clercq (Open VLD)

Voor de stad Gent is het in ieder geval duidelijk waar de voorkeur naar uit gaat: “Wij willen een tunnel”, zegt burgemeester De Clercq vastberaden. “Er is een studie uitgevoerd over de volledige herinrichting. De tunnel is duurder, maar heeft heel veel voordelen naar doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid. Van het plein voor Gent Dampoort kunnen we een aantrekkelijk stedelijk plein maken. Ik heb de voorkeur vanuit onze stad geduid aan de minister. Het is nu aan haar om daar een beslissing in te nemen.”