Ongenoegen over vergoedingen voor verpleegkundigen in vaccinatiecentra

Met de overheid is afgesproken dat de verpleegkundigen die als professional in de vaccinatiecentra ingezet zullen worden om mensen in te enten een vergoeding van ruim 47 euro bruto per uur zouden krijgen. Elk centrum heeft van de overheid een budget gekregen om die personeelskosten te dragen, het kan dat budget ook zelf beheren.

Maar in de centra zullen ook vrijwilligers aan de slag gaan, en zij krijgen een vergoeding van 35 euro per dag. Bij verschillende verpleegkundigen is te horen dat de organisatoren van sommige centra nu willen dat medewerkers zich sowieso registeren als vrijwilliger, zodat ze een kleiner deel van hun budget aan personeelskosten zouden moeten besteden. Omdat het budget niet zou volstaan, klinkt het.