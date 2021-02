Ook in Antwerpen kan je binnenkort officieel in openlucht trouwen

Na onder meer Wuustwezel, Grobbendonk en Sint-Katelijne-Waver zal je binnenkort ook in het district Antwerpen in openlucht kunnen trouwen. Nu zijn die buitenlocaties als coronaveilig alternatief bedoeld, maar ze zullen ook na corona worden gebruikt. "Eigenlijk hoop ik dat de coronamaatregelen geen rol meer zullen spelen als we met onze trouwlocatie starten. Dat zou deze zomer zijn", vertelt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) in Start je dag bij Radio 2 Antwrepen. "We gaan de locatie ook alleen maar in de zomermaanden aanbieden. Op andere momenten heeft dat weinig zin. Er moet nog wel één en ander op punt worden gesteld, dus in het slechtste geval is het pas volgend jaar." In de lokettenhal van het districtshuis, die ook voor evenementen kan worden gebruikt, kunnen mensen schuilen als het nodig zou zijn. Bij het district merken ze dat er door corona momenteel veel mensen hun huwelijk uitstellen. Het zal dus wel een pak drukker worden, als de maatregelen worden opgeheven. Net zoals er ook veel trouwers wachten tot stadhuis van Antwerpen helemaal is gerenoveerd.