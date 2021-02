Ook vulkanologen onder indruk van uitbarstende Etna: "Nóg krachtiger dan twee dagen geleden"

De meer dan 3.300 meter hoge Etna op het Italiaanse eiland Sicilië begon gisteravond steeds meer te beven en barstte rond 22 uur uit bij de zuidoostelijke krater. Zowat een uur later schoten lavastralen tot 300 meter uit boven de kraterrand. Later was er een kilometerslange aswolk in de lucht te zien.