Opa Grob uit Essen wordt 100 jaar en viert dat op coronaveilige manier

De dag bracht nog veel meer verrassingen. Via Skype feliciteerden heel wat mensen de eeuweling met zijn verjaardag. Ook zijn dochter Wilma, die in Australië woont, maakte even tijd voor een virtuele babbel. "Ik ben haar in mijn leven 10 keer gaan bezoeken maar nu ben ik er te oud voor. Als het niet meer gaat, moet je stoppen. Net zoals autorijden. Dat heb ik ook nog gedaan tot vorig jaar. Maar dan heb ik aan mijn zoon gezegd dat hij alle formaliteiten maar in orde moest brengen om mijn rijbewijs weer in te trekken", vertelt Grob.