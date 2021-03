Oud-politicus Roger Roobaert uit Halle overleden: "Enfant terrible van de Halse politiek"

Voormalig gemeenteraadslid en OCMW-voorzitter Roger Roobaert is op 86-jarige leeftijd overleden. Roobaert is een bekend figuur in Halle. Met zijn oppositiepartij Democratie Voor Alles (DVA) haalde hij vaak hard uit naar de meerderheid. Hij kon politieke meningsverschillen op de spits drijven en hij provoceerde graag tijdens de gemeenteraad. Hij bracht ook het blaadje "De Stem van Halle" uit, over alles wat er volgens hem fout liep in de stad.