Kangoeroe van 17.300 jaar is oudste rotstekening van Australië

De kangoeroe is terug te vinden op het schuin aflopende plafond van een nis in een rots in Balanggara in Kimberley, een afgelegen regio in het noordoosten van de Australische deelstaat West-Australië. Het is een plaats waar al vaak rotstekeningen van de Aboriginals, de oorspronkelijke inwoners van Australië, ontdekt zijn.

Momenteel voeren onder meer de University of Melbourne, de University of Western Australia en de Balanggaran Aboriginal Corporation het grootste dateringsonderzoek ooit naar rotstekeningen in Australië. En daarvoor worden ook de tekeningen in Kimberley van naderbij bestudeerd. Die zijn goed bewaard gebleven, net omdat ze in de beschutting van een nis aangebracht zijn.

Doorheen de geschiedenis zijn meerdere rotstekeningen in de zandsteengrot geschilderd. Veel tekeningen overlappen elkaar. Eerder onderzochten wetenschappers al de stilistische kenmerken van al die tekeningen, om te kunnen bepalen wat de volgorde is waarin ze werden aangebracht. Ze benoemden de oudste stijl van schilderen als "de naturalistische periode", waarin vaak dieren op ware grootte afgebeeld werden. De kangoeroe is daar een voorbeeld van.