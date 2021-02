Ruiters in Scherpenheuvel-Zichem moeten uitwerpselen van hun paard opruimen

"De laatste tijd hebben we een aantal opmerkingen gekregen van wandelaars die - al dan niet letterlijk - struikelden over de paardenpoep op de wandelpaden", vertelt Manu Claes, burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem (CD&V). Volgens Claes heeft dat gedeeltelijk te maken met corona. "Door corona en recent het mooie weer zijn er meer mensen die een tochtje te paard te maken in de stad of in de natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn er ook meer wandelaars. Beiden maken vaak gebruik van dezelfde paden, dus logischerwijs zorgt dat soms voor problemen. Het is niet prettig om in paardenuitwerpselen te wandelen, dus vragen we aan ruiters om de paden proper achter te laten, al besef ik dat dat niet evident is."

Dat dat niet evident is, weet ook hoofdinspecteur Paul Janssen van de politie in Scherpenheuvel. "Volgens het politiereglement is het verboden een openbare plaats te bevuilen en moet de openbare netheid bewaard blijven. Paardenuitwerpselen bevuilen de openbare weg en strikt gezien mogen die daar dus niet liggen. In principe kan je daar dus een GAS-boete voor krijgen", legt Janssen uit. "Maar wij gaan niet speciaal daarop controleren. In de praktijk schrijven we hier zelden een boete voor uit, alleen als het te gortig is."