Nog maandenlang productieproblemen bij PlayStation 5 verwacht door tekort aan computerchips

In november en december gingen 4,5 miljoen exemplaren van de nieuwe PlayStation over de toonbank, maar volgens het bedrijf waren de verkopen nog hoger geweest zonder de knelpunten in de bevoorrading. De toeleveringsproblemen zijn des te pijnlijker aangezien de coronapandemie gaming een enorme boost heeft gegeven, waar concurrent Nintendo met zijn Switch-console wel van heeft kunnen profiteren.



Het tekort aan computerchips is ook een gevolg van de coronapandemie. Doordat veel mensen thuis moeten blijven, is de vraag naar elektronica, zoals smartphones en laptops, fors gegroeid en hebben chipbedrijven moeite om aan de vraag te voldoen.

Voorts kondigde Ryan een nieuwe virtual-realitybril voor de PlayStation 5 aan. Wanneer die precies in de winkelrekken zal liggen, is nog niet bekend.