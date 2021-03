Podcast - De woelige revolutie van George Floyd

Wat is er precies gebeurd die 25e mei? En hoe verliep de revolte tegen discriminatie en systemisch racisme? Welke tegenkrachten kwamen op gang? Zwart zijn in Amerika betekent soms een doodvonnis. Hoe is het zo ver kunnen komen? Black Lives Matter?



Uit politiedocumenten blijkt intussen dat Derek Chauvin tijdens 7 voorgaande arrestaties ook al de knieklem had gebruikt om arrestanten te bedwingen. Chauvins gedrag was duidelijk een patroon. Blijkt al snel dat politiemensen vaak de hand boven het hoofd wordt gehouden, niet in het minst door politievakbonden die veel onaanvaardbaar gedrag door de vingers zien. De meeste agenten gaan bijna altijd vrijuit.

VS-correspondent Björn Soenens trok de afgelopen zomer van 2020 dwars door Amerika, in het spoor van de protesten en de dode zwarte verdachten. Luistert u mee naar deze indringende podcast, in de reeks "Björn in the USA". Dit keer duikt Soenens diep in de zwarte bladzijden van Amerika. De klankmontage is van Daan Wallis.